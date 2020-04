MIUI 12 to nowa nakładka Xiaomi i jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego wniesie, to mamy listę pierwszych nowości. Xiaomi już prowadzi prace nad aktualizacją. Wiemy, że MIUI 12 wprowadzi zmiany w gestach nawigacji. Następnie mamy odświeżony multitasking z nowymi animacjami czy przeprojektowane UI dla aparatu.