P40 Pro Plus 5G to flagowiec Huawei, który trafi na rynek dopiero w czerwcu. Wiemy, że powstawał on pod nazwą Elsa. Firma ukryła w nim ciekawy easter egg powiązany z bajką Frozen. Znajduje się on na module aparatu fotograficznego Huawei P40 Pro Plus 5G. Umieszczono tam pewne trzy słowa z jednej z piosenek.

Huawei P40 Pro Plus 5G to flagowiec, który trafi na rynek dopiero w czerwcu. Wiemy, że Chińczycy rozwijali nowe smartfony pod nazwami kodowymi pochodzącymi z bajki Frozen. Teraz dowiadujemy się, że ten konkretny model to Elsa. Firma postanowiła ukryć w telefonie ciekawy easter egg.

Wspomniany easter egg z Huawei P40 Pro Plus 5G znajduje się na module aparatu. Jeśli przyjrzycie się napisom, to zauważycie tam słowa „LET IT GO” pochodzące z piosenki, którą śpiewała Elsa. Ot, taka mała ciekawostka. Domyślamy się, że kamera w tym modelu zdobędzie szczyt w rankingu DxOMark Mobile.

Obecnie liderem DxOMark Mobile jest zwykła wersja Huawei P40 Pro, która zdeklasowała konkurencję. Jednak moduł aparatu w droższym modelu jest lepszy i dlatego spodziewamy się jeszcze lepszego wyniku. Nie poznamy go jednak pewnie wcześniej niż w czerwcu. Dane techniczne Huawei P40 Pro Plus 5G znajdziecie poniżej.

Huawei P40 Pro Plus 5G – dane techniczne

6,58-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1200 x 2640 pikseli i 90 Hz

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4

512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie 32 MP f/2.2 + sensor IR

aparat fotograficzny 50 MP f/1.9 + 40 MP f/1.8 + 12 MP f/3.4 z diodą LED

bateria o pojemności 4200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

203 gramy

Android 10 z nakładką EMUI 10.1

źródło: Twitter