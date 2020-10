YouTube Music dla Android Auto dostał ciekawą funkcję. To wgrywane utwory, które będzie można odtwarzać za darmo. Będzie to można zrobić bez subskrypcji.

YouTube Music w wersji dla Android Auto otrzymuje ciekawą nowość. Jeśli macie wgrane utwory to zapewne wiecie, że można je było odtworzyć tylko w płatnym planie, który wymaga subskrypcji. Teraz będzie to możliwe za darmo. To oznacza, że funkcjonalność ta rozszerzana jest na bezpłatne konta.

Użytkownicy YouTube Music bez planu premium mogą teraz w aplikacji dla Android Auto normalnie przeglądać własną bibliotekę muzyczną. Pojawią się tam wgrane wcześniej utwory i te następnie można sobie uruchomić. Wcześniej taka funkcja zarezerwowana była jedynie dla płatnych subskrybentów.

YouTube Music dla Android Auto dostaje więcej opcji, bo Google uśmierca muzykę Play

YouTube Music dostaje nowe funkcje ze względu na to, że Google pomału aktualnie uśmierca usługę Muzyka Play. Wszystkie jej funkcje zostają przeniesione do nowej aplikacji. Starsza platforma zostanie na dobre pożegnana jeszcze w tym roku. Nie pozostaje nic innego, jak tylko się z tym pogodzić. Takie decyzje były jednak do przewidzenia.

