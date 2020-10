DJI Mavic Mini 2 to dron, który jest blisko. Sprzęt dostrzeżono w jednym sklepie i tam pojawiła się cena. Zobaczmy, co wiemy o DJI Mavic Mini 2.

DJI Mavic Mini 2 to dron, który niedawno był certyfikowany. To oznacza jedno. Producent przygotowuje się do premiery tego urządzenia i ta prawdopodobnie jest już nieodległa. Świadczy o tym dostrzeżenie sprzętu w ofercie jednego z amerykańskich sklepów. To Adorama i tam pojawiła się też cena.

Cena DJI Mavic Mini 2 według wspomnianego sklepu to 449 dolarów. Tak więc będzie to o 50 dolarów więcej w porównaniu do poprzedniego modelu. Będzie także wariant Fly More Combo. Niestety, w tym przypadku kwota będzie jeszcze wyższa.

Cena DJI Mavic Mini 2 Fly More Combo jeszcze wyższa

Cena wersji DJI Mavic Mini 2 Fly More Combo ma wynieść 599 dolarów. To o 100 dolarów więcej. Urządzenie ma dostać kamerę, która będzie w stanie nagrywać wideo w jakości 4K UHD przy 30 klatkach na sekundę. Będzie też nieco większa bateria o pojemności 2450 mAh. Pojawi się także złącze USB C. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest jednak jeszcze znana.

źródło