WhatsApp na Androida otrzyma nowe opcje biometryczne. To Face Unlock

WhatsApp na Androida dostał jakiś czas temu wsparcie dla czytników linii papilarnych. Wcześniej funkcja pojawiła się w komunikatorze na urządzeniach z systemem iOS. Tam też dodano od razu obsługę Face ID. Tymczasem właściciele telefonów z oprogramowaniem Google pozostają bez wsparcia dla Face Unlock. Wkrótce jednak pojawią się nowe opcje biometryczne.

Plany Facebooka ujawnia nam WhatsApp na Androida w wersji beta z numerkiem 2.20.203.3, które jest dostępna poprzez program pilotażowy w Google Play. To tam dostrzeżono zmiany obejmujące nowe opcje biometryczne, co widzicie na załączonym zrzucie ekranowym. Pojawia się nowa nazwa dla sekcji, która jasno daje nam do zrozumienia, że Face Unlock jest w drodze.

Nowe opcje biometryczne z Face Unlock dla WhatsApp wkrótce

Na razie nie znamy planów Facebooka związanych z terminem udostępnienia tej nowości w WhatsApp na Androida, Biorąc jednak pod uwagę to, że Face Unlock jest już implementowany w aplikacji, to funkcja jest zapewne nieodległa. Pewnie pojawi się w finalnym komunikatorze w ciągu kilku najbliższych tygodni. Na razie trzeba czekać.

