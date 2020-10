Kalendarz Google dostaje rozszerzenie Google Maps

Kalendarz Google dostał nowe rozszerzenie. To integracja z aplikacją Google Maps. Pojawia się ona w panelu bocznym, który daje dostęp do różnych funkcji.

Kalendarz Google doczekał się nowej integracji z Google Maps. Popularna aplikacja została dodana w pasku bocznym. Jest to rozszerzenie, które daje szybki dostęp do popularnych funkcji. W ten sposób użytkownicy będą mogli bezpośrednio z pierwszego oprogramowania dokonywać wyszukiwania w drugim. Zobaczmy sobie, jak to dokładnie wygląda.

Ikona Google Maps pojawia się na panelu bocznym w platformie Kalendarze Google. Pod Keep i listą zadań. Dotknięcie elementu spowoduje załadowanie Map wraz z polem wyszukiwania i dwoma kartami – Ostatnie oraz Zapisane. W pierwszej znajdziemy zapytania z innych zalogowanych urządzeń, a na drugiej zapisane kolekcje i listy.

Wyszukiwanie w rozszerzeniu Google Maps odbywa się tak samo, jak w pełnej wersji aplikacji. Po prostu Kalendarz Google daje dostęp bezpośrednio w tym programie. To sprawia, że nie trzeba przenosić się do drugiego. Dzięki temu będzie można zaoszczędzić czas.

Kalendarz Google z rozszerzeniem Google Maps nie u wszystkich

Nowość zaczyna się dopiero pojawiać. Kalendarz Google wyświetla taki element na kontach osobistych. Na razie tej integracji z Google Maps nie widać jeszcze w Workspace. Pewnie jest to tylko kwestią czasu i tu rozszerzenie z czasem również się pojawi. Taki dodatek to miłe udogodnienie i z pewnością przypadnie użytkownikom do gustu.

