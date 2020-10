Huawei Watch GT 2 Pro to nowy smartwatch, który zaoferowałby elektrokardiogram. To rozwiązanie, którego nie ma w zegarku wprowadzonym do sprzedaży w zeszłym miesiącu. Nie spodziewajmy się też, że zostanie dodane wraz z aktualizacją oprogramowania. Jednak może pojawić się zupełnie nowy model, który taką funkcję zaoferuje.

Huawei Watch GT 2 Pro EKG został wspomniany przez leakera Teme. Ten w przeszłości dostarczał nam dużo sprawdzonych informacji z obozu chińskiego giganta. Tym razem również musi coś być na rzeczy. Kiedy więc można spodziewać się takiego smartwatcha? Tutaj właśnie tkwi problem.

Huawei Watch GT 2 Pro EKG być może z serią Mate 40

Nie można wykluczyć, że Huawei Watch GT 2 Pro EKG, który wykona elektrokardiogram, zostanie pokazany już 22 października. Wtedy zobaczymy smartfony Mate 40, a nawet odświeżonego Mate 30 Pro E. Nie ma jednak pewności, że smartwatch zadebiutuje tego dnia. Być może zobaczymy go dopiero w późniejszym czasie. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

