OnePlus 8T to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Jego premiera odbędzie się już jutro. Pewnie część z was zastanawia się, gdzie oglądać live stream? Konferencja będzie dostępna do obejrzenia na żywo w sieci. Dzięki temu każdy chętny fan marki będzie mógł to zobaczyć na YouTube.

Link do streamu na YouTube z premiery OnePlus 8T widzicie poniżej. Konferencja rozpocznie się o godzinie 16:00 naszego czasu. W trakcie tego wydarzenia spodziewajmy się innych nowych produktów. Wśród nich będą słuchawki bezprzewodowe. Jednak na nowe modele Nord poczekamy dłużej.

OnePlus 8T to smartfon, który nie skrywa przed nami zbyt wielu tajemnic. Producent ujawnił już jego wygląd. Znana jest także niemal kompletna specyfikacja techniczna. Dane modelu OnePlus 8T znajdziecie poniżej.

OnePlus 8T – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat 48 + 16 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

