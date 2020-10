OnePlus 8T był już obiektem wielu przecieków. Premiera odbędzie się za kilkanaście dni. Tymczasem mamy okazję zobaczyć nowe rendery. Tym razem producenta etui, który już przygotował ochraniacz dla nowego telefonu. Zobaczmy sobie, jak to dokładnie wygląda. Design smartfona pokrywa się z tym, co już widzieliśmy się we wcześniejszych przeciekach.

OnePlus 8T ma aparat fotograficzny na prostokątne wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Widać tu cztery obiektywy oraz coś, co wygląda jak dwie diody doświetlające LED. Jednak w rzeczywistości będzie tu tylko jedna. Najwidoczniej jest to jakiś błąd.

O modelu OnePlus 8T wiemy już naprawdę sporo. Specyfikacja wyciekła już wcześniej. Wiemy też, jakich mnie więcej cen mamy się spodziewać. Premiera odbędzie się w połowie miesiąca. Znane dane techniczne modelu OnePlus 8T, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

OnePlus 8T – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z GPU Adreno 650

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat 48 + 16 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

