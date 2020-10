HomePod Mini to nowy głośnik Apple z Siri, który zobaczymy z modelami iPhone 12. Do sieci wyciekły rendery. Te ukazują nam wygląd głośnika HomePod Mini.

HomePod Mini to nowy głośnik Apple, który zostanie zaprezentowany na konferencji ze smartfonami iPhone 12. Sprzęt był już obiektem wielu przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć jego rendery, które przedostały się do sieci na chwilę przed prezentacją. Widzicie je poniżej.

Nowy głośnik Apple nie ma kształtu walca, a ściętej kuli. Pod kątem wykończenia HomePod Mini nawiązuje jednak do starszego modelu. Użyto tu pewnie te same materiały, a u góry jest powierzchnia dotykowa z Siri. Ponadto mamy ponownie te same dwa kolory obudowy. Jasnoszary i ciemnoszary.

HomePod Mini to głośnik Apple, który zobaczymy przed smartfonami iPhone 12

Domyślamy się, że HomePod Mini zostanie dziś pokazany przez smartfonami iPhone 12. Apple najpierw zaprezentuje nowy głośnik z Siri. Ostatnie plotki mówią o tym, że otrzyma on chip U1. Będzie pełnić rolę huba lokalizacyjnego w domu dla innych urządzeń z tym samym układem.

HomePod Mini ma kosztować tylko 99 dolarów. Będzie więc dużo tańszy niż poprzedni głośnik Apple. Jego rozmiary będą mniejsze. Wiemy, że jest ponad dwa razy niższy. Na więcej informacji trzeba poczekać, ale premiera jest już bardzo blisko. Pokaz wraz ze smartfonami iPhone 12 dziś wieczorem jest już w zasadzie pewny.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło