Huawei Mate 30 Pro E – nowy smartfon, który zobaczymy z Mate 40 Pro

Huawei Mate 30 Pro E to nowy smartfon, który zobaczymy z Mate 40 Pro. Będzie to odświeżony model. Zobaczmy, co zaoferuje telefon Huawei Mate 30 Pro E.

Huawei Mate 30 Pro E to nowy smartfon, który dołączy do portfolio w dniu premiery Mate 40 Pro, czyli już za kilka dni. Co już wiemy o tym telefonie? Okazuje się, że naprawdę sporo. Już w zeszłym miesiącu pojawił się on na stronie urzędu TENAA, a tam niemal kompletna specyfikacja techniczna.

Huawei Mate 30 Pro E ma 6,53-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1176 x 2400 pikseli oraz procesor HiSilicon Kirin 990 5G. Następnie mamy 6, 8 lub 12 GB RAM (wszystkie wersje pewnie nie trafią do sprzedaży) i 128, 256 lub 512 GB miejsca na dane. Jest też czytnik kart pamięci o pojemności do 256 GB. Bateria to akumulator 4400 mAh.

Ponadto Huawei Mate 30 Pro E ma aparat z dwoma sensorami 40 MP i jednym 8 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z autorską nakładką EMUI. Premiera już blisko.

Huawei Mate 30 Pro E z premierą z Mate 40 Pro, czuli 22 października

Huawei już potwierdziło termin najbliższej konferencji. Odbędzie się ona 22 października. To wtedy zobaczymy modele Mate 30 Pro E i nowego flagowca Mate 40 Pro. Ceny na razie nie są znane.

