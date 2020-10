Mate 40 Pro to flagowiec Huawei, który doczekał się daty premiery. Debiut już za kilkanaście dni. W Chinach smartfon Huawei Mate 40 Pro zadebiutuje potem.

Huawei Mate 40 Pro według plotek miał zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. Tak będzie, co producent potwierdził na łamach swoich mediów społecznościowych. Jest oficjalna data premiery i jest nią 22 października. Tego dnia odbędzie się specjalna prezentacja nowych produktów i będzie ona miała formę online.

Konferencja, gdzie zostanie zaprezentowany Huawei Mate 40 Pro, rozpocznie się o godzinie 14:00. Wydarzenie upłynie nam pod hasłem „Leap Further Ahead”. Spodziewajmy się, że nowy flagowiec będzie naprawdę ciekawym smartfonem. Będzie konkretna specyfikacja techniczna oraz dobry aparat fotograficzny.

Chińska data premiery Huawei Mate 40 Pro później

Wiemy, że ogłoszona data premiery Huawei Mate 40 Pro na 22 października dotyczy globalnej prezentacji. W Chinach debiut ma odbyć się pod koniec tego miesiąca. Telefonów w sprzedaży spodziewajmy się w listopadzie. Pewnie sklepowa dostępność zostanie poprzedzona ofertą przedsprzedażową z prezentami. Ceny na razie nie są jeszcze znane.



Huawei Mate 40 Pro dostanie aparat fotograficzny z czterema obiektywami. Pewnie będzie pretendował do miana lidera w rankingu DxOMark Mobile. Otrzyma także zakrzywiony ekran o przekątnej 6,7 cala z podwójną kamerką do selfie. Nie zabraknie też wydajnego procesora HiSilicon serii 9000. Będzie to mocny SoC, który został wykonany w 5-nm procesie litograficznym.



źródło