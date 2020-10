iPhone 12 Pro jest już blisko. Obecnie nowe smartfony z iOS są w ogniu przecieków. Teraz dowiadujemy się, jakie będą do wyboru kolory obudowy. Apple przygotowało cztery różne warianty. Tak więc liczba odcieni będzie taka sama, jak w przypadku droższych jedenastek.

iPhone 12 Pro będzie można kupić w odcieniach srebrnym, złotym, grafitowym i niebieskim. Ten ostatni wariant zastąpi zielony. Klienci, którzy zdecydują się na zakup tańszych telefonów, jak na przykład modelu Mini, będą mieli większy wybór. Tutaj kolorów obudowy będzie więcej.

iPhone 12 Pro dostanie cztery kolory obudowy, a tańsze modele Apple pięć

Tańsze smartfony Apple będzie można zakupić w pięciu wariantach kolorystycznych. Są to biały, czarny, czerwony, niebieski i zielony. Będą to też pewnie inne kolory obudowy niż w modelach iPhone 12 Pro. Te w tańszych telefonach będą bardziej żywe i nasycone, jak to było w przypadku jedenastek.

iPhone 12 Pro będzie dostępny w dwóch wariantach. Najdroższym telefonem będzie model Max z 6,7-calowym wyświetlaczem. Tutaj też ma pojawić się w aparacie sensor z większymi pikselami. LiDAR spodziewajmy się w obu wersjach smartfona. Apple ma wprowadzić na rynek najdroższy model dopiero w listopadzie. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na wtorkową konferencję.

