iPhone 12 Pro to dwa smartfony Apple, które zobaczymy 13 października. Firma potwierdziła już datę premiery i wiemy, że na konferencji zostaną pokazane także modele iPhone 12 bez dopisku Pro w nazwie. Plotki mówią o tym, że aparat telefonów ma dostać cztery sensory. Do tych istniejących ma dołączyć LiDAR. Wygląda na to, że gigant z Cupertino sam to potwierdza.

Poniżej widzicie grafikę, którą Apple rozesłało mediom. To zaproszenie na konferencję, która odbędzie się w najbliższy wtorek. Oczywiście, będzie miała ona forma online. Tak więc nie będzie w niej brać udziału publiczność i całość obejrzymy sobie wygodnie w domach. Poniżej widać cztery okręgi. To właśnie ma sugerować nam, że iPhone 12 Pro otrzyma aparat, gdzie pojawią się cztery sensory.

iPhone 12 Pro to nie tylko aparat, gdzie będą cztery sensory

Konferencja Apple upłynie nam pod hasłem „Hi, Speed”. Gigant z Cupertino chce nam dać do zrozumienia, że mamy oczekiwać szybkości. Dotyczy to zarówno wydajności, jak i połączenia z internetem. To drugie stanie się możliwe za sprawą modemów 5G. Wiemy też, że iPhone 12 Pro otrzyma procesor Apple A14 Bionic, którego moc jest naprawdę duża. Potwierdzają to benchmarki, gdzie testowano nowego iPad Air z tym samym układem. Zobaczymy też inne produkty.



