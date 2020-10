iPhone 12 Pro z Apple A14 Bionic będzie bardzo wydajny. Geekbench ujawnia nam potencjał. Wygląda na to, że iPhone 12 Pro będzie najszybszy na rynku.

iPhone 12 Pro to smartfon, który ostatnio pozował na nieoficjalnych renderach. Wiemy, że zadebiutuje wraz z tańszymi telefonami, w tym modelem Mini. Wszystkie otrzymają procesor Apple A14 Bionic. Baza benchmarku Geekbench, gdzie został dostrzeżony nowy iPad Air, ujawnia nam ogromny potencjał tego układu SoC.

Apple A14 Bionic w Geekbench wykręcił w teście Single Core blisko 1600 punktów. Natomiast w Multi Core prawie 4200 punktów. To dużo lepsze wyniki, które uzyskuje Snapdragon 865 Plus (około tysiąca 3 tysięcy w obu testach). iPhone 12 Pro może wykręcać jeszcze więcej. Dlaczego tak jest?

iPhone 12 Pro z Apple A14 Bionic dostanie więcej pamięci RAM

Wszystkie tegoroczne telefony dostaną układ Apple A14 Bionic. Trzeba jednak mieć na uwadze, że iPhone 12 Pro dostanie więcej pamięci RAM. Będą to kości o rozmiarze 6 GB. Testowany iPad Air miał 4 GB RAM-u. Dlatego w Geekbench będzie pewnie w stanie uzyskać jeszcze więcej punktów.

iPhone 12 Pro będzie więc wydajnościowym potworem. Prawdopodobnie będziemy tu mieć do czynienia z najwydajniejszym telefonem przez kilka najbliższych miesięcy. To może ulec zmianie dopiero w przyszłym roku, gdy pojawią się pierwsze urządzenia ze Snapdragonem 875. Prędko to jednak nie nastąpi. Na więcej informacji musimy poczekać.



źródło: Twitter