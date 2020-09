iPhone 12 mini pojawia się w przeciekach już od jakiegoś czasu. Tak ma nazywać się najmniejszy smartfon marki Apple na 2020 rok. Premiery spodziewamy się 13 października. Niedługo po tym ma ruszyć przedsprzedaż. Tymczasem w sieci pojawiło się zdjęcie, które widzicie poniżej.

Poniższe zdjęcie prezentuje naklejki na silikonowe etui Apple dla nowych telefonów. Będą one w trzech rozmiarach. Na pierwszej od góry można dostrzec nazwę iPhone 12 mini i jest to kolejny dowód na to, że tak gigant mógł nazwać najmniejszy z telefonów. Co już o nim wiemy?

iPhone 12 mini będzie bardzo kompaktowym smartfonem Apple

Wiemy, że iPhone 12 mini otrzyma ekran o przekątnej 5,4 cala. Będzie to bardzo kompaktowy smartfon. Jego cała obudowa jest mniejsza od tej, którą Apple zapoczątkowało wraz z modelem 6s. Będzie jednak większy od 5, 5s czy pierwszego SE. Spodziewajmy się tutaj mocnego układu A14 z 4 GB pamięci RAM.

iPhone 12 mini otrzyma także podwójny aparat fotograficzny. Spodziewajmy się obiektywu szeroko- i ultraszerokokątnego. Pod obudową znajdzie się prawdopodobnie bateria o pojemności 2227 mAh. Cena, w zależności od plotek, ma wynieść 649 lub 699 dolarów za wariant z podstawowym rozmiarem pamięci na dane. Smartfon powinien napędzić sprzedaż tegorocznych modeli.

