iPhone 12 Pro to droższe smartfony Apple. Wygląda na to, że ich przedsprzedaż nie rozpocznie się w październiku. Kiedy spodziewać się modeli iPhone 12 Pro?

iPhone 12 Pro to dwa droższe smartfony Apple, których zapowiedzi spodziewamy się w przyszłym miesiącu. We wrześniu ich nie pokazano. Czeka na nie wielu użytkowników, ale wygląda na to, że ich przedsprzedaż nie ruszy w październiku. Wtedy będzie można zamawiać model Mini i podstawowy z 6,1-calowym ekranem. Kiedy więc spodziewać się dostępności?

Jon Prosser, który uważa, że najbliższa konferencja Apple odbędzie się 13 października, przekazał informacje obejmujące przedsprzedaż tańszych modeli. Będzie je można zamawiać już 16 października. Natomiast rynkową dostępność zaplanowano na tydzień później. Na smartfony iPhone 12 Pro mamy jednak poczekać trochę dłużej.

Przedsprzedaż modeli iPhone 12 Pro dopiero w listopadzie

Wygląda na to, że przedsprzedaż smartfonów iPhone 12 Pro ruszy dopiero z początkiem listopada. Potem po tygodniu rozpoczną się dostawy. Tak więc trzeba będzie trochę na nie poczekać. Plotki mówią też o tym, że ceny mogą nieco wzrosnąć. Na przykład o 50 dolarów, co w Polsce pewnie przełoży się na kwoty wyższe o około 250 złotych.



iPhone 12 Pro może trafić na rynek trochę później w wyniku opóźnień produkcyjnych. Budowa tych telefonów jest trochę bardziej skomplikowana. Dlatego też na ich dostępność trzeba będzie poczekać ciut dłużej. Na więcej informacji trzeba jeszcze poczekać. Do premiery pozostało jeszcze trochę czasu.

