iPhone 12 Pro pojawia się w przeciekach od dawna. Apple zaprezentuje nowe smartfony prawdopodobnie 13 października. Tam zobaczymy dwa tańsze telefony, w tym model Mini. W sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące pamięć urządzeń. Ta zostanie w podstawowej wersji zwiększona o drugie tyle.

Nie ukrywajmy, ale 64 GB miejsca na dane w dobie nagrywania filmów w jakości 4K UHD to naprawdę mało. Apple obecnie w najtańszych opcjach telefonów montuje pamięć właśnie w taki rozmiarze. Tymczasem iPhone 12 Pro ma to zmienić. Miejsce na dane zostanie podwojone do 128 GB miejsca.

Apple zwiększy pamięć tylko w modelach iPhone 12 Pro

Tak więc iPhone 12 Pro najpewniej będzie dostępny w opcjach mających 128, 256 lub 512 GB miejsca. Niestety, Apple nie zamierza tego uczynić w przypadku tańszych telefonów. Wariant Mini i podstawowy z 6,1-calowym ekranem w bazowych konfiguracjach dostaną jej nadal 64 GB. W droższych wersjach pamięć będzie miała rozmiar 128 lub 256 GB.

iPhone 12 Pro dostanie także większą pamięć RAM. Apple zamierza zwiększyć ją do 6 GB. Natomiast w przypadku dwóch tańszych telefonów będą to kości o rozmiarze 4 GB. Oczywiście, jest to informacja, której producent oficjalnie w specyfikacji nie podaje.

źródło