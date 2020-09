iOS 14 i widżety. Nie jest prawdą, że działają jak key logger

iOS 14 to aktualizacja, która dodała widżety. Pojawiła się teoria spiskowa, że działają jako key logger. To nieprawda i widżety nie kradną danych w iOS 14.

iOS 14 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wprowadziła lawinę nowości. W międzyczasie pojawiło się uaktualnienie z numerkiem 14.0.1 i są prowadzone testy wersji 14.2. Pojawiła się też teoria spiskowa, że widżety mogą śledzić użytkownika i działać jak key logger. Naruszając tym samym prywatność.

Wspomniana teoria zakłada, że widżety z iOS 14 przechwytują wszystko, co użytkownik wpisuje na klawiaturze iPhone’a. Tak działa właśnie typowy key logger. Plotki nabrały wiralu, co widać na przykładzie postów umieszczanych na łamach mediów społecznościowych. Niestety, w rzeczywistości nie jest to prawdą.

Widżety z iOS 14 nie działają jak key logger

Prawda jest taka, że widżety nie mogą uzyskiwać dostępu do klawiatury ekranowej iPhone’a z zainstalowanym iOS 14. Użytkownicy błędnie mylą to z alertami o naruszeniu haseł, które wyświetlają się w nowej aktualizacji, a do których mogło dojść jeszcze przed jej zainstalowaniem. Jest to jedna z nowych funkcji, którą wprowadziło Apple. Ma ona na celu ostrzegać przed wyciekami.



Widżety z systemu iOS 14 nie są nawet miniaplikacjami. Apple tak je zaprojektowało, aby były w stanie wyświetlać zawartość z poszczególnych aplikacji. Nie mają jednak dostępu do klawiatury czy wielu innych elementów oprogramowania, co warto mieć na uwadze. Tak więc w ten sposób prywatność nie jest naruszana.

