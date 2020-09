iOS 14 i iPadOS 14 Apple udostępni wieczorem. Jeśli zastanawiacie się, co nowego w aktualizacji, to nowości jest dużo. Zobaczmy zmiany z iOS 14 i iPadOS 14.

iOS 14 i iPadOS 14 zostaną udostępnione jeszcze dziś. Apple odda je w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów i iPadów pewnie w okolicy godziny 19:00. Przed nami więc duża premiera oprogramowania i pewnie część z was zastanawia się nad tym, co nowego wniosą te uaktualnienia. Dzięki wersjom GM znamy już wykaz nowości. Zmiany będą istotne.

IOS 14 i iPadOS 14 w wersjach GM Apple udostępniło deweloperom aplikacji wczoraj. Po to, aby przed premierą dla wszystkich mogli sprawdzić zgodność własnych aplikacji. Czasu w tym roku dostali trochę mało. Jednak to właśnie tam udostępniono wykaz nowości. Co prawda, tylko po angielsku, ale poniżej możecie zobaczyć tłumaczenie maszynowe tej listy.

iOS 14 i iPadOS 14 – co nowego / wykaz nowości i zmiany

System iOS 14 odmienia sposób korzystania z iPhone’a, oferując przeprojektowane widżety na ekranie początkowym, nowe możliwości automatycznego organizowania aplikacji w bibliotece aplikacji oraz kompaktowy interfejs połączeń telefonicznych i Siri. Aplikacja Wiadomości wprowadza możliwość przypinania rozmów oraz udoskonalenia dotyczące rozmów grupowych i Memoji, a aplikacja Mapy — trasy przejazdu rowerem oraz funkcję Przewodniki, która ułatwia znajdowanie interesujących miejsc. Wycinki aplikacji to nowy sposób szybkiego korzystania z wybranych elementów aplikacji. Nowe funkcje ochrony prywatności zwiększają transparentność przetwarzania danych użytkownika oraz zapewniają kontrolę nad dostępem aplikacji do położenia, zdjęć, mikrofonu i aparatu.

iOS 14 aktualizuje podstawowe funkcje iPhone’a, zawiera istotne aktualizacje aplikacji i inne nowe funkcje.

Zupełnie nowe widżety

Przeprojektowane widżety można umieścić bezpośrednio na ekranie głównym

Małe, średnie i duże rozmiary widżetów pozwalają wybrać ilość wyświetlanych informacji

Stosy widżetów maksymalnie wykorzystują przestrzeń na ekranie głównym, a sprytny stos wykorzystuje inteligencję urządzenia do wyświetlania odpowiedniego widżetu we właściwym czasie

Galeria widżetów zawiera wszystkie dostępne widżety do przeglądania i wyboru

Przeprojektowane widżety Apple z pogodą, zegarem, kalendarzem, wiadomościami, mapami, fitness, zdjęciami, przypomnieniami, akcjami, muzyką, telewizją, wskazówkami, notatkami, skrótami, baterią, czasem przed ekranem, plikami, podcastami i sugestiami Siri

Biblioteka aplikacji

Biblioteka aplikacji automatycznie organizuje wszystkie aplikacje w kategorie

Kategoria Sugestie wykorzystuje inteligencję urządzenia do wyświetlania aplikacji, których prawdopodobnie szukasz, na podstawie takich czynników, jak pora dnia lub lokalizacja

Kategoria Ostatnio dodane pokazuje aplikacje, które zostały niedawno pobrane z App Store , a także klipy aplikacji, które zostały niedawno uruchomione

Możliwość ukrycia stron ekranu głównego w celu jeszcze szybszego dostępu do biblioteki aplikacji, dotykając kropek u dołu ekranu w trybie przesuwania

Kompaktowa konstrukcja

Przychodzące połączenia telefoniczne i FaceTime w iOS 14 są wyświetlane jako baner u góry ekranu

Siri ma zwartą konstrukcję, która umożliwia odwoływanie się do informacji na ekranie i bezproblemowe rozpoczęcie następnego zadania

Obraz w obrazie umożliwia oglądanie wideo lub wykonywanie połączeń FaceTime podczas korzystania z innej aplikacji

Wiadomości

Przypięte rozmowy pozwalają zachować do dziewięciu ulubionych wątków wiadomości u góry listy

Wzmianki pozwalają skierować wiadomość do osoby w rozmowie grupowej

Odpowiedzi wbudowane pozwalają odpowiedzieć na określoną wiadomość i zobaczyć wszystkie powiązane wiadomości w ich własnym widoku

Zdjęcia grupowe można dostosować do wspólnego wyglądu grupy

Memoji

11 nowych fryzur i 19 nowych stylów nakryć głowy, aby dostosować swoje memoji

Nowe naklejki Memoji , które pozwalają uderzyć pięścią, przytulić lub rumienić się

Sześć dodatkowych opcji wiekowych

Opcje zakrycia twarzy

Mapy

Wskazówki dla rowerzystów obejmują trasy wzdłuż ścieżek rowerowych, ścieżek rowerowych i dróg przyjaznych dla rowerzystów, biorąc pod uwagę wysokość lub ruchliwą ulicę

Przewodnicy oferują rekomendacje miejsc, w których można zjeść, spotkać się ze znajomymi lub zwiedzić, wybrane przez zaufane marki

Wyznaczanie tras pojazdów elektrycznych pomaga w planowaniu podróży obsługiwanymi pojazdami elektrycznymi i automatycznie dodaje przystanki na ładowanie na trasie

Strefy korkowe ułatwiają poruszanie się po lub przez aktywne strefy w miastach takich jak Londyn czy Paryż

Fotoradary informują o zbliżaniu się, a fotoradary na czerwonym świetle na trasie

Funkcja Precyzyjna lokalizacja umożliwia bardzo dokładną lokalizację i orientację w obszarach miejskich o słabym sygnale GPS

App Clips



Klip aplikacji to niewielka część aplikacji, którą programiści mogą tworzyć i która jest wykrywalna w momencie, gdy jej potrzebujesz i która koncentruje się na określonym zadaniu

Małe z założenia klipy aplikacji są dostępne w kilka sekund

Odkryj klipy aplikacji, dotykając tagów NFC lub skanując kody QR w Wiadomościach, Mapach i Safari

Ostatnio używane klipy aplikacji pojawiają się w kategorii Ostatnio dodane aplikacji w bibliotece aplikacji i możesz pobrać pełną wersję aplikacji, jeśli chcesz ją zachować

Tłumaczenie

Nowa aplikacja Tłumacz z iOS 14 jest przeznaczona do rozmów i może działać całkowicie w trybie offline, dzięki czemu rozmowy pozostają prywatne

Konstrukcja podzielonego ekranu w trybie konwersacji ma pojedynczy przycisk mikrofonu, który automatycznie wykrywa, który z wybranych języków jest używany i transkrybuje oryginalny oraz przetłumaczony tekst na odpowiednich stronach ekranu

Tryb Uwaga wyświetla tłumaczenia w większym tekście, dzięki czemu możesz przyciągnąć czyjąś uwagę

Tłumaczenia głosowe i tekstowe są obsługiwane w dowolnej kombinacji 11 języków

Siri

Nowa kompaktowa konstrukcja umożliwia odwoływanie się do informacji na ekranie i płynne uruchamianie następnego zadania

oszerzona wiedza przynosi 20 razy więcej faktów niż trzy lata temu

Odpowiedzi internetowe pomagają znaleźć odpowiedzi na szerszy zestaw pytań przy użyciu informacji z całego internetu

Wiadomości audio można wysyłać za pomocą Siri na iOS i CarPlay

Rozszerzona obsługa języków dla nowego głosu Siri i tłumaczenia Siri

Szukanie

Jedno miejsce, w którym możesz znaleźć wszystko: wyszukiwanie aplikacji, kontaktów, plików, szybkich informacji, takich jak pogoda i notowania giełdowe, pytania dotyczące wspólnej wiedzy o ludziach lub miejscach, a nawet szybkie rozpoczęcie wyszukiwania w Internecie

Wyniki Top Hit pokazują najbardziej istotne informacje, w tym aplikacje, kontakty, wiedzę, ciekawe miejsca i strony internetowe

Quick Launcher umożliwia uruchomienie aplikacji lub witryny internetowej poprzez wpisanie kilku znaków

Sugestie wyszukiwania podczas pisania pokazują trafniejsze wyniki, gdy tylko zaczniesz pisać

Sugestie wyszukiwania w Internecie, aby uruchomić przeglądarkę Safari i uzyskać najtrafniejsze wyniki wyszukiwania w sieci

Rozpocznij wyszukiwanie w aplikacjach, takich jak Poczta, Wiadomości i Pliki

Dom

Sugerowane automatyzacje pomogą Ci skonfigurować automatyzację jednym dotknięciem

Stan wizualny u góry aplikacji Dom przedstawia podsumowanie akcesoriów, które wymagają Twojej uwagi

Dynamiczne sugestie dotyczące najbardziej odpowiednich akcesoriów i scen pojawiają się w sterowaniu domem w Centrum sterowania

Oświetlenie adaptacyjne automatycznie dostosowuje kolor inteligentnych żarówek w ciągu dnia, aby zmaksymalizować komfort i produktywność

Rozpoznawanie twarzy w kamerach wideo i dzwonkach do drzwi wykorzystuje inteligencję urządzenia, aby poinformować Cię, kto tam jest, na podstawie osób oznaczonych tagami w aplikacji

Zdjęcia i ostatnich gości, których identyfikujesz w aplikacji Strona główna

Strefy aktywności dla kamer wideo i dzwonków do drzwi przechwytują wideo lub wysyłają powiadomienie tylko w przypadku wykrycia ruchu w określonych obszarach

Safari

Poprawiona wydajność dzięki jeszcze szybszemu silnikowi JavaScript

Raport o prywatności pokazuje elementy śledzące między witrynami, które są blokowane przez funkcję inteligentnego zapobiegania śledzeniu

Monitorowanie haseł bezpiecznie sprawdza zapisane hasła pod kątem wszelkich, które mogły być zaangażowane w naruszenie danych

Tłumaczenie stron internetowych (beta) tłumaczy całe strony internetowe na angielski, hiszpański, chiński uproszczony, francuski, niemiecki, rosyjski lub portugalski brazylijski

Pogoda

Wykres opadów z iOS 14 na godzinę przedstawia prognozę intensywności opadów deszczu lub śniegu z minuty na minutę w nadchodzącej godzinie dla Stanów Zjednoczonych.

Informacje o trudnych warunkach pogodowych wyświetlają alerty rządowe dotyczące niektórych poważnych zdarzeń pogodowych, w tym tornad, zimowych burz, gwałtownych powodzi i nie tylko, w USA, Europie, Japonii, Kanadzie i Australii

AirPods

Dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem głowy w AirPods Pro umieszcza dźwięki w dowolnym miejscu w przestrzeni, tworząc wciągające wrażenia z dźwięku przestrzennego

Automatyczne przełączanie urządzeń przenosi dźwięk z iPhone’a, iPada, iPoda touch i komputera Mac

Powiadomienia o baterii informują o konieczności naładowania słuchawek AirPods

Prywatność

Wskaźnik nagrywania jest wyświetlany zawsze, gdy aplikacja ma dostęp do mikrofonu lub kamery

Przybliżoną lokalizację można teraz udostępniać aplikacji zamiast udostępniać dokładną lokalizację

Ograniczony dostęp do biblioteki zdjęć umożliwia udostępnianie aplikacji tylko wybranych zdjęć, gdy aplikacja poprosi o dostęp

Twórcy aplikacji i stron internetowych mogą teraz zaoferować opcję uaktualnienia istniejących kont, aby zalogować się przez Apple

Dostępność

Back Tap to szybki sposób na uruchomienie funkcji ułatwień dostępu poprzez dotknięcie tylnej części iPhone’a

Pomieszczenia słuchawkowe wzmacniają ciche dźwięki i dostosowują określone częstotliwości, dostosowane do indywidualnego słuchu

Wyeksponowanie języka migowego w FaceTime wykrywa, kiedy uczestnik używa języka migowego i wyróżnia go w rozmowie grupowej FaceTime

Rozpoznawanie dźwięku wykorzystuje inteligencję urządzenia do wykrywania i identyfikacji ważnych dźwięków, takich jak alarmy, i ostrzega o nich za pomocą powiadomień

Rozpoznawanie VoiceOver wykorzystuje inteligencję urządzenia do rozpoznawania elementów na ekranie, aby ulepszyć obsługę VoiceOver dla aplikacji i stron internetowych

Opisy obrazów zawierają pełne opisy obrazów i zdjęć w aplikacjach i w Internecie

Rozpoznawanie tekstu odczytuje tekst zidentyfikowany na obrazach i zdjęciach

Rozpoznawanie ekranu automatycznie wykrywa elementy sterujące interfejsu, aby pomóc w nawigacji po aplikacjach

Sklep z aplikacjami

Ważne szczegóły dotyczące każdej aplikacji są wyświetlane w czytelnym, przewijanym widoku, w tym sposób sprawdzania gier, w które grają Twoi znajomi

Apple Arcade

Wkrótce daje Ci podgląd nadchodzących gier Apple Arcade i możesz je automatycznie pobierać, gdy tylko zostaną wydane

Funkcja Zobacz wszystkie gry została ulepszona dzięki sortowaniu i filtrowaniu według daty wydania, aktualizacji, kategorii, obsługi kontrolera i nie tylko

Osiągnięcia można przeglądać bezpośrednio na karcie Apple Arcade

Kontynuuj grę ułatwia wznowienie ostatnio granych gier na różnych urządzeniach

Pulpit nawigacyjny Game Center przedstawia Twój profil, znajomych, osiągnięcia, tabele wyników i nie tylko – wszystko z poziomu Twojej gry

Apple Cash dla rodziny

Apple Cash można włączyć dla maksymalnie pięciu członków rodziny poniżej 18 roku życia

Wysyłaj pieniądze swojemu dziecku za pośrednictwem Wiadomości lub prosząc Siri

Powiadomienia o zakupach lub płatnościach od osoby do osoby w momencie ich wystąpienia

Kontrola rodzicielska w celu ograniczenia komu dzieci mogą wysyłać pieniądze

Możliwość wyłączenia Apple Cash dla członków rodziny poniżej 18 roku życia

Wspólny nadzór z inną osobą dorosłą w ​​grupie Chmury rodzinnej

Reczywistość rozszerzona

Zakotwiczenia lokalizacji w ARKit 4 umożliwiają aplikacjom umieszczanie doświadczeń AR w określonych współrzędnych geograficznych

Rozszerzona obsługa śledzenia twarzy została rozszerzona na nowy iPhone SE

Tekstury wideo w RealityKit umożliwiają aplikacjom zastosowanie wideo do dowolnej części sceny lub obiektu wirtualnego

Aparat

Ulepszona wydajność zdjęć do ujęć skraca czas wykonania pierwszego zdjęcia i jeszcze bardziej przyspiesza robienie zdjęć

Wideo QuickTake można teraz przechwytywać również na iPhonie XS i iPhonie XR w trybie zdjęć

Szybkie przełączanie w trybie wideo, aby zmienić rozdzielczość wideo i liczbę klatek na sekundę z aplikacji Aparat

Zaktualizowany tryb nagrywania w trybie nocnym na iPhonie 11 i iPhonie 11 Pro zawiera wskazówki pomagające zachować stabilność podczas przechwytywania, a także opcję anulowania ujęcia w połowie przechwytywania

Kontrola kompensacji ekspozycji umożliwia zablokowanie wartości ekspozycji dla całej sesji aparatu

Lustrzany przedni aparat umożliwia robienie selfie pasujących do podglądu z przedniego aparatu

Ulepszone odczytywanie kodów QR w celu skanowania kodów, nawet jeśli są małe lub zawinięte wokół obiektów

CarPlay

Nowe kategorie obsługiwanych aplikacji do parkowania, ładowania pojazdów elektrycznych i szybkiego zamawiania jedzenia

Opcje tapety

Udostępnij ETA i wysyłaj wiadomości audio za pomocą Siri

Obsługa poziomego paska stanu dla samochodów z ekranami portretowymi

Obsługa klawiatury chińskiej i japońskiej daje użytkownikom dodatkową opcję wyszukiwania interesujących miejsc

FaceTime

Ulepszona jakość wideo z rozdzielczością do 1080p na iPhonie X i nowszych

Nowa funkcja kontaktu wzrokowego wykorzystuje uczenie maszynowe, aby subtelnie dostosować pozycję oczu i twarzy, aby rozmowy wideo były bardziej naturalne, nawet gdy patrzysz na ekran zamiast w kamerę

Pliki

Obsługa szyfrowania APFS dla dysków zewnętrznych

Zdrowie

Odpoczynek pomaga stworzyć rutynę przed snem za pomocą aplikacji i skrótów, takich jak słuchanie relaksującej listy odtwarzania

Niestandardowe harmonogramy snu pomagają osiągnąć cele związane ze snem dzięki przypomnieniom o porze snu i alarmom budzącym

Tryb uśpienia minimalizuje zakłócenia podczas wyciszania się i snu, włączając tryb Nie przeszkadzać i upraszczając ekran blokady

Lista kontrolna stanu pomaga śledzić funkcje BHP i zarządzać nimi w jednym miejscu

Nowa kategoria mobilności w aplikacji Zdrowie, w tym wskaźniki takie jak prędkość chodu, podwójny czas wsparcia, długość kroku i asymetria chodu



Klawiatura

Dyktowanie na urządzeniu pomaga chronić Twoją prywatność, wykonując całe przetwarzanie w trybie offline. Funkcja dyktowania w wyszukiwaniu wykorzystuje dyktowanie na serwerze w celu rozpoznania haseł, których możesz szukać w Internecie.

Szukaj na klawiaturze Emoji, używając słowa lub frazy

Klawiatura wyświetla sugestie autouzupełniania z Kontaktów dotyczące adresów e-mail, numerów telefonów i innych danych w aplikacjach

Nowe słowniki dla francusko-niemieckiego, indonezyjsko-angielskiego, japońsko-chińskiego uproszczonego i polsko-angielskiego

Metoda wprowadzania Wubi dla języka chińskiego uproszczonego

Obsługa autokorekty dla irlandzkiego gaelickiego i norweskiego nynorsku

Przeprojektowana japońska klawiatura Kana z łatwiejszym wprowadzaniem cyfr

Mail obsługuje adresy e-mail w językach innych niż łaciński

Muzyka

Nowa karta Słuchaj teraz do odtwarzania i odkrywania ulubionej muzyki, wykonawców, list odtwarzania i składanek

Autoodtwarzanie utrzymuje odtwarzanie muzyki po osiągnięciu końca utworu lub listy odtwarzania, znajdując podobne utwory do odtworzenia

Wyszukiwarka wyświetla teraz muzykę z Twoich ulubionych gatunków i zajęć oraz wyświetla pomocne sugestie podczas pisania

Filtrowanie biblioteki pomaga jeszcze szybciej znajdować wykonawców, albumy, listy odtwarzania i inne elementy w bibliotekach

Notatki

Ulepszone menu działań zapewnia łatwy dostęp do blokowania, skanowania, przypinania i usuwania

Najpopularniejsze hity w wyszukiwaniu wyświetlają najbardziej trafne wyniki wyszukiwania

Listę przypiętych notatek można zwinąć lub rozwinąć

Rozpoznawanie kształtów umożliwia rysowanie doskonałych linii, łuków i innych kształtów

Ulepszone skanowanie zapewnia ostrzejsze skany i bardziej precyzyjne automatyczne przycinanie

Zdjęcia

Filtruj i sortuj swoją kolekcję, aby łatwiej znajdować i porządkować swoje zdjęcia i filmy

Ściśnij i powiększ, aby szybko znaleźć swoje zdjęcia i filmy w większej liczbie miejsc, takich jak Ulubione i Udostępnione albumy

Obsługa podpisów do zdjęć i filmów

Zdjęcia na żywo zrobione przy użyciu iOS 14 lub iPadOS 14 będą odtwarzane automatycznie z ulepszoną stabilizacją w widoku lat, miesięcy i dni

Ulepszenia funkcji Wspomnienia zapewniają bardziej odpowiedni wybór zdjęć i filmów oraz większy wybór muzyki do filmów z pamięcią

Przeprojektowany selektor obrazów w aplikacjach korzysta z tego samego inteligentnego wyszukiwania, co w aplikacji Zdjęcia, ułatwiając znajdowanie treści do udostępnienia Podcasty Funkcja Słuchaj teraz jest inteligentniejsza i zawiera osobistą kolejkę odcinków oraz nowe odcinki wybrane dla Ciebie Przypomnienia Przypisz przypomnienia osobom, którym udostępniasz listy

Nowe przypomnienia można tworzyć na ekranie list bez konieczności wprowadzania określonej listy

Inteligentne sugestie pozwalają dodawać daty, godziny i lokalizacje jednym dotknięciem

Spersonalizowane listy z emoji i nowo dodanymi symbolami

Zmień kolejność lub ukryj listy inteligentne

Możliwość ustawienia domyślnej poczty e-mail i przeglądarki internetowej w iOS 14 i iPadOS 14

Skróty Skróty dla początkujących umożliwiają rozpoczęcie pracy z wbudowanym folderem skrótów dostosowanym do Ciebie

Automatyzacja skrótów jest sugerowana na podstawie Twoich wzorców użytkowania

Foldery umożliwiają organizowanie skrótów i można je dodawać jako widżety do ekranu głównego

Nowa kompaktowa konstrukcja do uruchamiania skrótów zapewnia kontekst podczas korzystania z innej aplikacji

Nowe wyzwalacze automatyzacji mogą uruchamiać skróty na podstawie otrzymywania wiadomości e-mail lub wiadomości, poziomu naładowania baterii, zamykania aplikacji i nie tylko

Skróty Odpoczynku to zbiór relaksujących skrótów, które pomogą Ci przygotować się na spokojny sen Notatki głosowe Foldery ułatwiają porządkowanie nagrań notatek głosowych

Ulubione umożliwia oznaczanie najlepszych nagrań i szybki dostęp do nich później

Inteligentne foldery automatycznie grupują nagrania Apple Watch, ostatnio usunięte nagrania i nagrania oznaczone jako Ulubione

Funkcja Enhance Recording redukuje szumy tła i pogłos w pomieszczeniu

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

Nowości w iOS 14 i iPad OS 14 jest więc naprawdę całe mnóstwo. Aktualizacja będzie udostępniana dziś od godziny 19:00 naszczego czasu. Wtedy będą ją mogli pobrać wszyscy użytkownicy na własne iPhone’y i iPady. Będzie to możliwe po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia.

