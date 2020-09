iOS 14.0.1 i iPadOS 14.0.1 to nowe aktualizacje Apple. Tym razem bez nowości. Zobaczmy więc, co nowego wprowadzają uaktualnienia iOS 14.0.1 i iPadOS 14.0.1.

iOS 14.0.1 i iPadOS 14.0.1 debiutują w kilka dni po wydaniu dużej czternastki. Ta wprowadziła lawinę nowości. Jeśli zastanawiacie się nad tym, co nowego wprowadzają dzisiejsze uaktualnienia, to tym razem próżno tu szukać nowych funkcji. Apple skupiło się na usunięciu błędów w oprogramowaniu. Wykaz zmian znajdziecie poniżej.

iOS 14.0.1 i iPadOS 14.0.1 – co nowego / wykaz nowości

To uaktualnienie zawiera poprawki błędów dotyczące iPhone’a.

Usuwa błąd, który mógł powodować wyzerowanie ustawienia domyślnej przeglądarki Internetu i aplikacji poczty email po ponownym uruchomieniu iPhone’a.

Usuwa problem, przez który iPhone 7 i iPhone 7 Plus mogły nie wyświetlać podglądu z aparatu.

Rozwiązuje problem, który mógł uniemożliwiać łączenie z sieciami Wi‑Fi.

Usuwa błąd, który mógł uniemożliwiać wysyłanie wiadomości z kont niektórych dostawców usług poczty email.

Usuwa problem, przez który widżet News mógł nie wyświetlać obrazków.

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

iOS 14.0.1 i iPadOS 14.0.1 pobierzecie udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Oczywiście, będzie to możliwe po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi. Apple udostępniło też inne aktualizacje z poprawkami. To tvOS 14.0.1, watchOS 7.0.1 i macOS 10.15.7. Obecnie na etapie publicznych testów znajdują się aktualizacje z numerkiem 14.2.

Przeczytaj także: Najlepsza wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne