Oppo Smart TV na pierwszych renderach. Premiera już blisko

Oppo Smart TV to telewizor chińskiej marki z systemem Android TV. Premiera obędzie się w październiku. Tymczasem w sieci są pierwsze rendery Oppo Smart TV.

Oppo Smart TV to telewizor, który będzie pierwszym tego typu urządzeniem w ofercie chińskiej marki. Ta doszła do wniosku, że pora rozszerzyć portfolio produktów o coś nowego. Sprzęt zostanie zaprezentowany już w przyszłym miesiącu. Tymczasem do sieci wyciekły pierwsze rendery, które mają prezentować nadchodzący telewizor.

Oppo Smart TV widoczny jest poniżej. Telewizor ma być dostępny z ekranami w dwóch rozmiarach. Pierwszym będzie model z 55-calowym wyświetlaczem, a drugi otrzyma panel o przekątnej 65 cali. Będą to ekrany o rozdzielczości 4K UHD i mogące wyświetlać obraz w 120 Hz. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android TV. Być może z jakimiś modyfikacjami producenta.

Telewizory Oppo Smart TV w październiku

Oppo planuje zaprezentować telewizory z własnym logo w przyszłym miesiącu. Ceny na razie nie są znane. Co jednak ciekawe, na pokładzie obu modeli jest wysuwana kamerka, która zresztą widać na renderach. Będzie ją można schować. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

