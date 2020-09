iPhone 12 Mini pojawia się w przeciekach już od jakiegoś czasu. Będzie to najtańszy z nowych smartfonów Apple na 2020 roku, które mamy zobaczyć w październiku. Tam też spodziewamy się droższych modeli Pro. Urządzenie było już obiektem wielu przecieków. W tym artykule zebraliśmy znane plotki związane z telefonem iPhone 12 Mini.

Z 5,4-calowym ekranem OLED

iPhone 12 Mini dostanie 5,4-calowy ekran i będzie najmniejszy z całej czwórki telefonów. Wiemy, że to będzie to panel OLED z notchem, gdzie znajdzie się Face ID. Wyświetlacz będzie oferował odświeżanie obrazu w standardowych 60 Hz. Rozdzielczość nie jest znana, ale spodziewajmy się, że Apple będzie chciało tu utrzymać jakość obrazu na poziomie 326 ppi.

Kompaktowe wymiary

iPhone 12 Mini dzięki 5,4-calowemu ekranowi będzie bardzo kompaktowym smartfonem. Telefon pod względem wymiarów będzie plasować się pomiędzy bryłą modeli 5, 5s czy pierwszego SE a tą zapoczątkowaną wraz z szóstkami. To sprawi, że pewnie będzie wybierany przez sporo klientów, którzy to po prostu nie chcą dużych telefonów, a tych jest naprawdę dużo. Znalezienie mniejszych zaczyna graniczyć z cudem.

Z mocnym procesorem Apple A14

iPhone 12 Mini, choć będzie najtańszym modelem z nowych telefonów, to i tak ma otrzymać procesor Apple A14. To potężny układ SoC, który najpierw trafi pod obudowę iPada Air 4. generacji. Pojawiały się pewne plotki, że może to być inny chip o nazwie B14, ale jest to mało prawdopodobne. Spodziewajmy się, że pod obudową znajdzie się 4 GB pamięci RAM. W modelach Pro ma jej być o 2 GB więcej.

Podwójny aparat fotograficzny

Apple w modelu iPhone 12 Mini i tańszym z 6,1-calowym ekranem umieści podwójny aparat fotograficzny. Powinien on składać się z dwóch sensorów z matrycami 12 MP oraz obiektów szerokokątnego i ultraszerokokątnego. Nie znajdziemy tu więc teleobiektywu i sensora LiDAR, które znajdą się w modelach Pro. Detale dotyczące przedniej kamerki nie są znane i nie wiemy, czy Apple wprowadzi tu jakieś zmiany.

Bateria o niewielkiej pojemności

Wygląda na to, że iPhone 12 Mini dostanie baterię o pojemności 2277 mAh. To najmniejszy z akumulatorów, które niedawno certyfikowało Apple. Wygląda więc na to, że trafi pod obudowę najmniejszego z telefonów. W zestawie nie znajdziemy ładowarki, bo w tym roku ich zawartość ma być bardzo skromna. Niestety, trzeba się z tym pogodzić.

Cena modelu iPhone 12 Mini będzie atrakcyjna

Plotki mówią o tym, że cena iPhone 12 Mini w przypadku podstawowej wersji będzie zaczynać się od 649 lub 699 dolarów. Taka kwota sprawi, że telefon zapewne znajdzie dużo chętnych klientów. Możemy się też domyślać, że ten smartfon będzie najlepiej sprzedającym się z całej czwórki. Przede wszystkim za sprawą niższej ceny.

Co jeszcze wiemy o tym smartfonie

iPhone 12 Mini powinien dostać w podstawowej wersji 128 GB miejsca na dane i aluminiową ramkę. Apple w końcu ma je zwiększyć z dotychczasowych 64 GB. Spodziewajmy się też modemu 5G i nowoczesnych interfejsów dla łączności bezprzewodowych, jak Bluetooth 5.1 czy Wi-Fi 802.11ax. Całość będzie pracować pod kontrolą iOS 14. Znane dane techniczne modelu iPhone 12 Mini znajdziecie poniżej.

iPhone 12 Mini – dane techniczne

5,4-calowy ekran OLED o rozdzielczości 326 ppi

procesor Apple A14

4 GB pamięci operacyjnej RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

podwójny aparat fotograficzny 12 + 12 MP

bateria o pojemności 2277 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

eSIM + nano SIM

złącze Lightning

Face ID

iOS 14

