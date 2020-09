iPhone 12 Plus i iPhone 12 Pro to dwa smartfony Apple, które zobaczymy w październiku. Oba mają dostać ekrany OLED z przekątnymi 6,1 cala. W sieci pojawiły się plotki, które mówią o tym, że te modele trafią na rynek najszybciej. Sprzedaż wersji Pro Max oraz wariantu z 5,4-calowym ekranem ruszy później.

iPhone 12 Plus oraz iPhone 12 Pro to smartfony Apple, które mamy zobaczyć w przyszłym miesiącu. Przed nami wrześniowa konferencja. Ta ma być poświęcona przede wszystkim smartwatchom Apple Watch series 6. Na nowe telefony poczekamy dłużej. Tymczasem w międzyczasie nowe plotki uzyskał serwis źródłowy i te obejmują dostępność nowych modeli.



Jeśli wierzyć zapowiedziom, to właśnie iPhone 12 Plus i podstawowy Pro mają trafić do sklepów najszybciej. Już wcześniej pojawiały się informacje, że tegoroczna sprzedaż telefonów z iOS ma odbyć się w dwóch etapach. Wygląda na to, że tak rzeczywiście może się stać. Nowe plotki bazują na podstawie informacji pochodzących z łańcucha dostaw. Opierają się one na dostawach płytek drukowanych, które mają być wykorzystane właśnie w tych dwóch konkretnych telefonach.

iPhone 12 Plus i Pro z ekranami OLED 6,1 cala

Jak dobrze wiemy, iPhone 12 Plus i Pro mają otrzymać te same wyświetlacze OLED o przekątnej 6,1 cala. Choć w drugim modelu mogą one być trochę lepsze i na przykład zaoferować odświeżanie w 120 Hz, o czym plotki też mówią. Dopiero później rozpocznie się sprzedaż wariantu Pro Max z 6,7-calowym ekranem oraz wersji z panelem 5,4 cala, który to z kolei ma być bardzo kompaktowy. Domyślamy się, że ten ostatni smartfon przede wszystkim napędzi sprzedaż tegorocznych telefonów z iOS.

źródło: Digitimes