iPhone 12 Mini pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Nazwa tego smartfona Apple jest już w zasadzie pewna. Jak dobrze pamiętamy, wczesne plotki mówiły o tym, że cena modelu ma zaczynać się od 649 dolarów. Tymczasem w ostatnim czasie pojawiły się nowe informacje w tym zakresie. Mówią o tym, że jednak będzie drożej.

iPhone 12 Mini w wersji z 64 GB pamięci ma kosztować tyle samo, co podstawowa jedenastka. Kwota ta to 699 dolarów. Cena wersji mającej 128 GB miejsca ma wynieść 749 dolarów. Za wariant 256 GB trzeba będzie dopłacić kolejne 100 dolarów. Czy tak będzie, to przekonamy się w trakcie konferencji Apple, czyli 13 października.



Cena iPhone 12 Mini może wyższa, ale ciągle akceptowalna

Jeśli ceny modelu iPhone 12 Mini będą takie, jak mówią nowe plotki, to i tak nadal będzie to dosyć atrakcyjna kwota. Pamiętajmy, że we wszystkich smartfonach mamy spodziewać się procesora Apple A14 Bionic. Ten nie ma obecnie sobie równych w świecie telefonów. Dostaniemy też ekran OLED. Aparat fotograficzny będzie podwójny.

iPhone 12 Mini to ten smartfon, który powinien napędzić tegorocznych sprzedaż smartfonów Apple. Niższa cena od innych modeli sprawi, że będzie najchętniej wybieranym przez klientów. Tam było w przypadku XR-a czy podstawowej jedenastki. One sprzedały się lepiej od Xs-ów i wariantów Pro.

źródło