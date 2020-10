Asus ZenFone 7 Pro doczekał się oceny kamery w DxOMark Mobile. Aparat fotograficzny flagowca wprowadza ulepszenia względem poprzedniej generacji. Jednak nie aż na tyle dobre, aby stać się liderem zestawienia. Tu króluje Xiaomi Mi 10 Ultra. Model Tajwańczyków uzyskał łącznie 115 punktów.

Asus ZenFone 7 Pro uzyskując 115 punktów, nie zdołał zbliżyć się do czołówki testu DxOMark Mobile. Nie jest to nawet pierwsza dwudziestka. Jednak w przypadku oceny kamery selfie już plasuje się na podium. Co jest możliwe dzięki temu, że to obracany aparat.

Asus ZenFone 7 Pro ma aparat, który ma świetny autofocus. Ocena robienia zdjęć w DxOMark Mobile to 122 punkty. Nagrywanie wideo uzyskało 100 punktów. Szczegóły przeprowadzonych testów znajdziecie w źródle informacji. Poniżej widzicie dane techniczne modelu Asus ZenFone 7 Pro.

Asus ZenFone 7 Pro – dane techniczne

6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus z GPU Adreno 650

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

aparat fotograficzny 64 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

230 gramów

Android 10

