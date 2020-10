Aparat Go dostaje od Google nową funkcję. To tryb nocny dla telefonów z systemem Android Go. Nokia 1.3 to pierwszy smartfon, który otrzyma nowy Aparat Go.

Aparat Go to aplikacja z systemu Android Go, pod którego kontrolą pracują najtańsze modele z platformą Google. Firma zdecydowała się na wprowadzenie nowej funkcji, którą kojarzymy z inną półką cenową smartfonów. To Night Mode, czyli tryb nocny. Taka funkcja do tej pory zarezerwowana była dla flagowców i średniaków.

Aparat Go dzięki Night Mode pozwoli na robienie znacznie lepszych zdjęć po zmierzchu. Wtedy warunki oświetleniowe są kiepskie. Tanie smartfony z systemem Android Go w takich momentach nie dają sobie rady. Jednak nowy tryb nocny ma to zmienić. Efekty możecie obejrzeć na poniższym filmie udostępnionym przez Google.

Aparat Go i tryb nocny najpierw Google udostępni dla jednej Nokii

Wiemy, że tryb nocny w aplikacji Aparat Go najpierw pojawi się na smartfonie Nokia 1.3. To jeden z telefonów pracujących pod kontrolą systemu Android Go. Na tym jednak nie koniec. W międzyczasie Google pracuje także nad inną funkcją. To HDR, które też ma zostać dodane do oprogramowania.

