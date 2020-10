Amazfit Bip U to nowy smartwatch marki Huami, który wkrótce dołączy do modeli GTS 2 i GTR 2. Na pierwszy rzut oka może kojarzyć się z Apple Watchami. To jednak zegarek, którego cena będzie znacznie niższa. Data premiery na razie nie jest znana. Dostrzeżono go jednak na stronie indyjskiego Amazonu. Tam pojawia się specyfikacja techniczna modelu Amazfit Bip S. Rzućmy sobie na nią okiem.

Amazfit Bip U to smartwatch, który ma 1,43-calowy ekranik TFT o rozdzielczości 320 x 302 pikseli. Do wyboru będzie 50 różnych tarcz. Następnie mamy obudowę, która zapewni wodoszczelność do 5 ATM. To oznacza, że gadżet będzie można zanurzyć na głębokość do 50 metrów. Urządzenie ma także być zdolne do śledzenia ponad 60 aktywności.

Ponadto Amazfit Bip U ma pulsometr i będzie w stanie mierzyć poziom natlenienia krwi. Jest też monitorowanie snu i bateria o pojemności 225 mAh. Ma ona zapewnić na jednym naładowaniu nawet do 9 dni pracy. Nie zabrakło też Bluetooth 5.0 LE. Dane techniczne smartwatcha Huami znajdziecie poniżej.

Z bogatą ofertą urządzeń naręcznych zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Huami Amazfit Bip U – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran TFT o rozdzielczości 320 x 302 pikseli

Bluetooth 5.0 LE

pulsometr + mierzenie natlenienia krwi

bateria o pojemności 225 mAh

obudowa wytrzymała do 5 ATM

40,9 x 35,5 x 11,4 mm

31 gramów (z paskiem)

współpraca z Androidem i iOS (poprzez Zepp App)

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do komunikatora WhatsApp

źródło