Amazfit GTS 2 i Amazfit GTR 2 to nowe smartwatche Huami, które debiutują w Chinach. Z czasem pojawią się też w Europie. Rzućmy sobie okiem na ich ceny.

Amazfit GTS 2 i Amazfit GTR 2 to smartwatche Huami, które już pojawiały się w przeciekach. Teraz doczekaliśmy się ich premiery. Cena pierwszego to 999 juanów (ok. 565 zł). Drugi w edycji sportowej można będzie kupić za tyle samo. Wariant klasyczny będzie o 100 juanów droższy. Sprzedaż w Chinach rusza 23 września. Z czasem spodziewajmy się ich także w Europie.

Amazfit GTS 2 ma 1,65-calowy ekran AMOLED o jasności do 450 nitów. Następnie mamy 4 GB miejsca na pliki, wbudowany GPS czy baterię mającą zapewnić pracę nawet do 7 dni. Jest też 12 trybów profesjonalnych dla sportu czy obudowa odporna na wodę do 5 ATM. Nie zabrakło również funkcji mierzenia natlenienia krwi.

Amazfit GTR 2 to w zasadzie zegarek o podobnych funkcjach. Różnicą jest okrągła koperta. Znajdziemy tu okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,39 cala. Jest też NFC. Wbudowana bateria ma zapewnić nawet do 38 dni pracy (w trybie zegarka). Dane techniczne obu modeli znajdziecie poniżej.

Amazfit GTS 2 – dane techniczne

1,65-calowy ekran AMOLED oo jasności do 450 nitów

Bluetooth 5

NFC

pulsometr

czujnik natlenienia krwi

bateria zapewniająca do 7 dni pracy

4 GB pamięci na pliki

12 trybów sportowych (90 w przyszłości)

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

Amazfit GTR 2 – dane techniczne

1,39-calowy ekran AMOLED oo jasności do 450 nitów

Bluetooth 5

NFC

pulsometr

czujnik natlenienia krwi

bateria zapewniająca do 38 dni pracy (tryb oszczędny)

4 GB pamięci na pliki

12 trybów sportowych (90 w przyszłości)

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

