POCO C3 oficjalnie. Cena tego Pocophone’a najniższa w historii

POCO C3 to nowy smartfon submarki Xiaomi. Tak taniego Pocophone’a jeszcze nie było. Cena jest atrakcyjna. Zobaczmy, co ma do zaoferowania POCO C3.

POCO C3 był obiektem wielu przecieków. Dziś, zgodnie z zapowiedziami, odbyła się premiera tego Pocophone’a. Cena to 7499 rupii indyjskich (ok. 390 złotych) za model 32 GB. Wariant z 64 GB pamięci kosztuje 8999 rupii indyjskich (ok. 470 złotych). Nie spodziewajmy się, że tego smartfona będzie można kupić w Polsce.

POCO C3 w rzeczywistości bazuje na Redmi 9C. Został nieco zmodyfikowany, ale podstawowa specyfikacja i design są bez zmian. Smartfon ma 6,53-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+. Następnie mamy procesor MiediaTek Helio G35 wspomagany przez 3 lub 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 32 lub 64 GB miejsca. Jest też duża bateria o pojemności 5000 mAh.

Xiaomi w POCO C3 umieściło aparat z głównym sensorem 13 MP i dwoma kamerkami 2 MP. Są to czujnik głębi i aparat do zdjęć makro. Przednia kamera ma sensor 5 MP. Nie znajdziemy tu jednak USB C czy NFC. Niska cena sprawia, że nie można mieć wszystkiego. Dane techniczne smartfona POCO C3 znajdziecie poniżej.

Xiaomi POCO C3 – dane techniczne

6,53-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli)

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G35

3 lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM

32 lub 64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 + 2 MP z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze microUSB

czytnik linii papilarnych

Android 10 z nakładką MIUI

