One UI 3.0 beta jest już dostępne do testów. Samsung udostępnił nakładkę na systemie Android 11 dla Galaxy S20. Na finalną wersję One UI 3.0 poczekamy.

One UI 3.0 beta dla Galaxy S20 Samsung zapowiadał już wcześniej. Zgodnie z oczekiwaniami, ruszył program pilotażowy nowej nakładki opartej na systemie Android 11, do którego mogą przystępować właściciele tegorocznych flagowców Koreańczyków. Początkowo oprogramowanie oddano w ręce deweloperów. Po to, aby ci mogli przygotować własne aplikacje pod kątem zgodności.

Publicznie udostępnione One UI 3.0 beta wnosi firmware kończący się ciągiem znaków ZTJ3. Build deweloperski miał oznaczenie ZTI7. Oprogramowanie Samsung na razie udostępnił tylko właścicielom smartfonów z serii Galaxy S20. Wiemy jednak, że użytkownicy telefonów z linii Note 20 też będą mogli brać udział w programie pilotażowym.

Android 11 z One UI 3.0 beta na razie tylko dla Galaxy S20 z Korei Południowej

Program pilotażowy systemu Android 11 z nakładką One UI 3.0 beta rozpoczyna się od Korei Południowej. To tam właściciele Samsungów Galaxy S20 mogą już pobierać nowe oprogramowanie. Wkrótce jednak testy zostaną rozszerzone na kolejne rynki. W tym Stany Zjednoczone i wybrane kraje europejskie.

One UI 3.0 to duża aktualizacja oprogramowania. Samsungi Galaxy S20 dostaną z nią nie tylko te nowości, które wprowadza system Android 11. Koreańczycy przygotowali także autorskie nowości, które znajdą się w nakładce. Na jej finalną wersję zapewne poczekamy do co najmniej końcówki tego roku.

