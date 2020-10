Google Maps dostaje nowe opcje w funkcji Live View

Google Maps dostało funkcję Live View jakiś czas temu. To specjalny tryb dla nawigacji, który wykorzystuje możliwości AR. Teraz dowiadujemy się, że zostaną wprowadzone nowe opcje. Usprawnią one korzystanie z tego rozwiązania. Zobaczmy więc, co takiego się zmieni.

Live View z Google Maps wyświetli pobliskie punkty orientacyjne. W widoku zostanie wyświetlona ich lokalizacja oraz odległość i kierunek, w którym należy się udać. Mają to być znane oraz rozpoznawalne miejsca i wiemy, że te opcje obejmą również parki. Następnie mamy integrację z kartą wskazówek dojazdu. Przyda się to w momencie, gdy w czasie korzystania z rozwiązania będziemy przemieszczać się także środkami transportu.

Google Maps otrzyma także dokładniejsze lokalizacje dla pinezek. W zeszłym miesiącu właściciele Pixeli dostali też udostępnianie lokalizacji w widoku na żywo. Ta opcja będzie wkrótce dostępna dla wszystkich użytkowników Live View na Androidzie i iOS. Będzie to można łatwo udostępniać.



Nowe opcje z Live View w Google Maps w ciągu najbliższych tygodni

Na część nowości trochę poczekamy. Google Maps otrzyma wszystkie wspomniane opcje dla Live w ciągu kilku najbliższych tygodni. Pojawią się one w aplikacji na urządzeniach z Androidem i iOS. Z punktów orientacyjnych początkowo skorzystamy tylko w 25 miastach na świecie. Na liście nie ma żadnego z Polski.

