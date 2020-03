Google Maps obsługuje funkcję Live View w AR. Opcja jest jednak trochę ukryta, ale teraz pojawia się nowy przycisk FAB, który znacząco ułatwia dostęp. Google wprowadziło go na głównym ekranie aplikacji Mapy, ale obecnie jest to test. To oznacza, że dostęp na razie mają nieliczni użytkownicy, ale z czasem to się zmieni.