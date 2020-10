iOS 14 wspiera Picture in Picture. Jednak YouTube zablokował obraz w obrazie w Safari. Teraz to uległo zmianie. Funkcja znowu jest dostępna na iOS 14.

iOS 14 wprowadziło mnóstwo nowości. Wśród nich jest funkcja Picture in Picture. Jeśli braliście udział w publicznym programie pilotażowym, to zapewne pamiętacie, że z funkcji obraz w obrazie można było korzystać także w YouTube. Było to możliwe poprzez mobilną wersję serwisu uruchomioną w przeglądarce Safari. Potem jednak Google wyłączyło taką możliwość i dostęp oferowany był tylko w aplikacji dla subskrybentów planu Premium.

Google zmieniło zdanie i pozwala na uruchomienie filmów w Picture in Picture z YouTube’a w Safari z iOS 14. Funkcję przywrócono i można z niej ponownie korzystać. Taka decyzja z pewnością cieszy. Możliwe jednak, że nie potrwa to długo.

YouTube z Picture in Picture w Safari z iOS 14 może być błędem

Trzeba mieć na uwadze, że funkcja mogła zostać przywrócona omyłkowo. Google nic tu nie komentuje. Tak więc trzeba się liczyć z taką możliwością, że funkcja Picture in Picture w Safari z iOS 14 nie podziała wiecznie. Pozostaje jednak wierzyć, że powróciła na zawsze.

