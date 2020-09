iOS 14 wprowadza mnóstwo nowości. Wśród nich jest funkcja obraz w obrazie, która działa z różnymi aplikacjami. Niestety, w tej najpopularniejszej z wideo wymagana jest subskrypcja YouTube Premium. Niestety, usługa Google w darmowej wersji nie obsługuje takiej opcji. Jakby tego było mało, to aplikacja na tvOS 14 nadal nie wspiera wyświetlania w jakości 4K UHD.

YouTube usunął możliwość korzystania z funkcji obraz w obrazie na iOS 14 poprzez przeglądarkę internetową, co wcześniej było możliwe. Teraz jest to wykonalne tylko w aplikacji, ale wymagana jest wspomniana subskrypcja Premium. Koszt to 32,99 złotych/miesiąc. Innego wyjście obecnie nie ma.

Obraz w obrazie z iOS 14 tylko w YouTube Premium, ale tvOS 14 dostanie wsparcie dla 4K

Nie pozostaje nic innego, jak tylko pogodzić się z decyzją Google. YouTube wyjaśnia jednak, że obsługa obrazu w jakości 4K UHD zostanie dodana do aplikacji na tvOS 14 dla Apple TV 4K. Ma to nastąpić w niedługim czasie. Opcja zostanie dodana z aktualizacją.

