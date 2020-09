Nest Audio i nowy Chromecast z Google TV na renderach

Nest Audio i nowy Chromecast z Google TV są blisko. Mamy okazję zobaczyć rendery obu produktów. Wiemy, że Google planuje je zaprezentować we wrześniu.

Nest Audio i nowy Chromecast z Google TV to produkty, które zobaczymy z nowymi smartfonami Pixel. Oba już pojawiały się w przeciekach. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery obu urządzeń. Są to oficjalne grafiki pochodzące z materiałów prasowych producenta. Rzućmy sobie na to okiem.

Nest Audio to nowy głośnik inteligentny, który będzie duchowym spadkobiercą oryginalnego Google Home. Widzimy, że sprzęt będzie dostępny w dwóch kolorach o nazwach Charcoal i Chalk. Z przodu widać cztery diody LED informujące o aktywności Asystenta, a całość pokryto tkaniną. Niestety, specyfikacja urządzenia nie jest znana.

Natomiast nowy Chromecast z Google TV ma dedykowany pilot zdalnego sterowania. Na wyposażeniu są dedykowane przyciski uruchamiające Netfliksa i YouTube’a. Widać także krótki przewód HDMI, a sama przystawka ma też złącze USB. Całość ma kosztować około 50 dolarów.

Nowy Chromecast z Google TV i głośnik Nest Audio pod koniec września

Wiemy, że Google planuje zaprezentować te produkty w trakcie specjalnej konferencji, która odbędzie się 30 września. Nowy Chromecast i Nest Audio to nie jedyne nowości, które tam zobaczymy. Spodziewajmy się także nowych smartfonów Pixel. Do wydarzenia pozostało już tylko kilkanaście dni.

