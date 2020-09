EMUI 11 beta Huawei zapowiedziało wcześniej w tym miesiącu. Nastąpiło to w trakcie HDC 2020. Początkowo do programu pilotażowego zaproszono tylko użytkowników wybranych modeli, w tym z serii P40 i Mate 30. Teraz dostępność EMUI 11 beta rozszerzana jest na kolejne smartfony. Również należące do marki Honor.

Na liście zgodnych modeli z programu pilotażowego EMUI 11 beta pojawiło się dziewięć nowych smartfonów. Są to Huawei Nova 7 5G, Nova 7 Pro 5G, Nova 6, Nova 6 5G, Honor V30, Honor V30 Pro, Honor 30, Honor 30 Pro i Honor 30 Pro+. Tak więc obejmuje już ona kilkanaście różnych telefonów. Z czasem będzie ich więcej. W przypadku Honora na nowszych modelach jest to Magic UI 4.0. W rzeczywistości jest to ta sama i jedna nakładka. Po prostu ma inną nazwę.

EMUI 11 beta dla smartfonów Honor i Huawei w Chinach

EMUI 11 beta to poglądowa wersja oprogramowania, którą Huawei na razie udostępniło właścicielom telefonów z Chin. Na dostępność programu pilotażowego nowej nakładki w innych regionach świata na razie trzeba poczekać, co warto mieć na uwadze. Z czasem jednak zostanie on otworzony także w Polsce. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy to dokładnie nastąpi. Docelowo finalna aktualizacja ma trafić na kilkadziesiąt modeli.



Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnej przeglądarki Chrome

źródło