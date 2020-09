Google Maps z dark mode coraz bliżej. Tak ma to wyglądać

Google Maps to aplikacja, która też otrzyma dark mode. Pytanie tylko, kiedy to ma nastąpić? Wygląda na to, że już w niedługim czasie. Firma zaczyna implementować odpowiednie opcje odpowiedzialne za ciemny motyw. Jeden z użytkowników Google Maps nawet opublikował zrzuty ekranowe, które to pokazują funkcję.

Google Maps to jedna z tych aplikacji, która ciągle czeka na dark mode, czyli ciemny motyw. Firma dodała taką funkcję już w innym oprogramowaniu, ale Mapy ciągle są w kolejce oczekujących. Wygląda jednak na to, że jego wprowadzenie jest coraz bliżej. Skąd o tym wiemy?

Jeden z deweloperów aplikacji odkrył w nowej wersji aplikacji Google Maps doszukał się w kodzie opcji odpowiedzialnych za dark mode. Można go już aktywować poprzez pewne flagi, ale nie jest to takie proste. Alessandro Paluzzi udostępnił jednak pewne zrzuty ekranowe, które widać poniżej. Na nich widać pewne szczegóły. Na przykład to, że motyw może być dostosowywany automatycznie do wyboru użytkownika na telefonie.



Widzimy, że dark mode dla Google Maps występuje w sekcjach ustawienia i innych miejscach. Widać, że nie jest utrzymany w zbyt ciemnych kolorach. Wygląda na to, że gigant pomału przygotowuje się do nowego programu pilotażowego dla takiego trybu. Pewnie zostanie on uruchomiony w niedługim czasie.

Dark mode w kodzie Google Maps 10.50

Opcje, których doszukał się Paluzzi, występują w Google Maps 10.50, które obecnie znajdują się w wersji beta. Jednak aktywacja ciemnego motywu nie jest tu prosta. Włączenie wymaga głębszego przekopania się przez kod aplikacji. Pozostaje wierzyć, że nowy tryb zostanie niedługo udostępniony dla wszystkich.

Przeczytaj także: 8 wskazówek do komunikatora Messenger

źródło