Honor Watch GS Pro i Honor Watch ES to dwa nowe smartwatche, którymi pochwalili się Chińczycy na targach IFA 2020 w Berlinie. Zegarki można już zamawiać i ich ceny wydają się być atrakcyjne. Producent deklaruje bardzo długi czas pracy na baterii. W modelu GS Pro ma to być nawet do 25 godzin na jednym naładowaniu.

Honor Watch GS Pro i Honor Watch ES to smartwatche, które submarka Huawei zaprezentowała na wirtualnej konferencji w Berlinie, gdzie odbywają się targi IFA 2020. Cena pierwszego zegarka to 250 euro, ale kupując go wcześniej będzie można zaoszczędzić 50 euro. Drugi wyceniono na 100 euro i tutaj zniżka wyniesie 20 euro.

Honor Watch GS Pro to model we wzmocnionej obudowie. Smartwatch ma GPS i zapewni do 25 dni pracy. Aktywny GPS skraca go do 48 godzin, ale w połączeniu z trybem oszczędzania energii będzie to do 100 godzin. Urządzenie ma czujnik do mierzenia natlenienia krwi i pulsometr. Ekran to 1,39-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Obudowa spełnia założenia normy militarnej MIL-STD-810G.

Honor Watch ES to prostszy zegarek. Ma ekran o przekątnej 1,64 cala i rozdzielczości 456 x 280 pikseli. Ten smartwatch też zmierz natlenienie krwi czy będzie śledzić sen. Obudowa jest wodoszczelna i tutaj ochrona wynosi do 5 ATM, a to oznacza, że sprzęt można zanurzyć w wodzie na głębokość do 50 metrów. Niekompletne dane techniczne nowych smartwatchy submarki Huawei znajdziecie poniżej.

Honor Watch GS Pro – dane techniczne

1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli



pulsometr

czujnik natlenienia krwi

Bluetooth

odbiornik GPS

bateria zapewniająca do 25 dni pracy

obudowa zgodna z MIL-STD-810G

wodoszczelność do 5 ATM

45,5 g

Honor Watch ES – dane techniczne

1,64-calowy ekran o rozdzielczości 456 x 280 pikseli



pulsometr

czujnik natlenienia krwi

Bluetooth

odbiornik GPS

bateria zapewniająca do 10 dni pracy

wodoszczelność do 5 ATM

21 g

