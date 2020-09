Xiaomi Mi 10 Ultra miażdży konkurencję w AnTuTu

Xiaomi Mi 10 Ultra to flagowiec, który nie dostał procesor Snapdragon 865 Plus. Tymczasem i tak okazał się być liderem rankingu AnTuTu. Smartfon w wersji z 16 GB pamięci RAM nie ma sobie w tym teście równych. Zdetronizował model, które mają najnowszy SoC Qualcomma. W Xiaomi Mi 10 Ultra zdecydowano się na SD865.

Xiaomi Mi 10 Ultra pokazał pazura w benchmarku AnTuTu, gdzie udało mu się wskoczyć na pozycję lidera. Jak dobrze wiemy, nie ma on najnowszego procesora Snapdragon 865 Plus. Chińczycy zdecydowali się na poprzedni SoC dla flagowców. Dzięki temu zaoszczędzili na kosztach produkcji i najnowszy ranking testu pokazuje, że była to dobra decyzja.

Xiaomi Mi 10 Ultra ma układ Snapdragon 865. Widzimy, że wariant z 16 GB pamięci operacyjnej RAM w AnTuTu wykręca blisko 647 tysięcy punktów. To naprawdę dużo. To właśnie m.in. zwiększona pamięć pozwala na osiągnięcie tak dobrych wyników. Pomimo wykorzystania słabszego procesora.

Wiemy, że Xiaomi Mi 10 Ultra nie trafi na rynek w międzynarodowej wersji, choć być może nawet to rozważano. W drodze jest jednak kolejny flagowiec i tego modelu już spodziewamy się w ogólnej sprzedaży. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Dane techniczne Xiaomi Mi 10 Ultra znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi 10 Ultra – dane techniczne

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865

8, 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 20 + 12 MP + zoom 120x

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z MIUI 12

