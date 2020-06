Google Maps to aplikacja, która nie obsługuje jeszcze dark mode. Ciemny motyw możemy włączyć tylko dla trybu nawigacji. Jeśli jednak zastanawiacie się nad tym, jak Mapy prezentowałyby się w taki sposób, to istnieje pewne obejście. Możliwe to jest bezpośrednio w aplikacji Google na urządzenia z systemem Android.