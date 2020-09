iOS 14.2 beta 2 i iPadOS 14.2 beta 2 są już dostępne. To nowe, poglądowe wersje nowych systemów Apple. Niedługo będą dostępne też dla publicznych testerów.

iOS 14.2 beta 2 i iPadOS 14.2 beta 2 Apple udostępniło deweloperom aplikacji i nastąpiło to po kilku dniach od poprzedniego wydania. Niedługo oprogramowanie będą mogli testować także publiczni testerzy, którzy zapisali się do otwartego programu pilotażowego. Wiemy też, jakie nowości wprowadza to oprogramowanie.

iOS 14.2 beta i iPadOS 14.2 beta dodają przeprojektowane kontrolki multimediów dla AirPlay 2 w centrum sterowania. Następnie mamy funkcję wykrywania osób w narzędziu Lupa. Jest też nowa integracja z Shazam. W pierwszej becie nie było nowych emoji. Czy dodano je tutaj? O tym przekonamy się wkrótce po instalacji.

Wersje beta 2 iOS 14.2 i iPadOS 14.2 wkrótce dla wszystkich

Apple publicznym testerom na pierwsze bety iOS 14.2 i iPadOS 14.2 kazało czekać kilka dni. W przypadku drugich wydań poglądowych z pewnością będzie to trwało krócej. Finalnych wersji tych systemów spodziewamy się dopiero za kilka tygodni. Na razie nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji o nowościach.

