Asystent Google pobrany 100 mln razy z Google Play. Jak to możliwe?

Asystent Google to funkcja zintegrowana na smartfonach z systemem Android. Jest dostarczana wraz z usługami GMS. Co jednak ciekawe, Asystent doczekał się ponad 100 mln pobrań z Google Play. Jak to możliwe i co w sklepie robi osobna aplikacja tej funkcji? Jest to po prostu skrót, który umieszczany jest jako ikonka.

Asystent Google to funkcja, którą doskonale znamy z telefonów z systemem Android. W celu uzyskania dostępu nie trzeba instalować żadnej dodatkowej aplikacji. Narzędzie jest zintegrowane z oprogramowaniem smartfonów. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku iOS, ale to zrozumiałe. Tymczasem w Google Play dostrzeżono aż 100 mln pobrań tego programu.

Tak, Asystent ma dedykowaną aplikację, która znajduje się w Sklepie Play. W rzeczywistości jest to tylko skrót, który po pobraniu trafia na ekran domowy smartfona. Tak jest domyślnie w przypadku wybranych Nokii, które również dystrybuowane są z tą z aplikacją. Jak więc jest możliwe, aby to oprogramowanie przekroczyło barierę 100 mln ściągnięć? Można to wytłumaczyć.

Asystent Google z mnóstwem pobrań w Google Play to pewnie wynik niewiedzy

Możemy się domyślać, że tak duży sukces Asystent w postaci aplikacji zawdzięcza niewiedzy wielu użytkowników smartfonów z Androidem. Nie każdy pewnie wie, że jest to zintegrowana funkcja i dlatego szukano jej w Sklepie Play. To spowodowało tak duże nabicie licznika ściągnięć. Jeśli chcecie też sobie to pobrać, to link znajdziecie pod poniższym przyciskiem.



Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Facebooka

źródło: AndroidPolice