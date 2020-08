Google Pixel 5 XL to smartfon, który zadebiutuje jesienią. Producent już to potwierdził i zobaczymy go z modelem 4 5G. Wygląda na to, co zresztą sugerują nowe plotki, że w tym roku forma zdecydowała się tylko na jeden telefon w serii i drugiego z mniejszym ekranem po prostu nie będzie.

Google Pixel 5 XL będzie telefonem odczuwalnie większym od smartfona z zeszłego roku. Otrzyma duży ekran o przekątnej 6,67 cala. Poza tym ma dostać procesor Qualcomm Snapdragon 765. Firma w tym roku nie planuje zaimplementować układu dla flagowców. Co zapewne wynika z chęci obniżenia kosztów produkcji.

Mniejszy Pixel 4 5G, który tez ma zadebiutować na jesień, otrzyma wyświetlacz o przekątnej pomiędzy 5,81 a 6,1 cala. Dokładna wartość nie jest jednak na razie znana. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Dokładne specyfikacje techniczne tych telefonów ciągle nie są znane.

Google Pixel 5 XL pewnie zadebiutuje w październiku

Dokładna data nowych telefonów nie jest znana. Domyślamy się jednak, że Google Pixel 5 XL zostanie zaprezentowany w okolicy października. Cena modelu 4 5G ma wynieść 499 dolarów. W przypadku większego smartfona będzie wyższa, ale dokładna kwota jest na razie tajemnicą.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do komunikatora WhatsApp

źródło: Twitter