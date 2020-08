ZenFone 7 Pro to flagowiec marki Asus, którego cena będzie naprawdę atrakcyjna. Będzie to najtańszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Model mający 6 GB pamięci RAM ma być tańszy od 500 euro. Tak więc Asus ZenFone 7 Pro pod tym kątem z pewnością zawstydzi konkurencję. Premiera jest już blisko.

Asus ZenFone 7 Pro to smartfon, którego zobaczymy już 26 sierpnia. Producent potwierdził już datę premiery nowej serii telefonów. Cena do tej pory pozostawała tajemnicą. Tymczasem informacje i na ten temat przedostały się do sieci. Będzie to naprawdę atrakcyjny cenowo flagowiec. Czego więc się spodziewamy?

Asus ZenFone 7 Pro w wersji z 8 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane ma kosztować tylko 549 euro. Następnie mamy tańszy model z 6 GB RAM i 128 GB miejsca za 499 euro. Pamiętajmy, że jest tu mowa o telefonie ze Snapdragonemm 865 Plus, z którym telefony kosztują dużo więcej. W tańszym modelu spodziewamy się Snapdragona 865.

Cena Asus ZenFone 7 Pro sprawia, że jest to najtańszy smartfon z najmocniejszym układem

Snapdragon 865 Plus zagościł na razie tylko w kilku modelach telefonów. Jednak żaden z nich nie ma tak niskiej ceny jak Asus ZenFone 7 Pro. Tajwański producent pozytywnie zaskakuje. Przy okazji uchylił rąbka tajemnicy na temat ekranu.

Asus ZenFone 7 Pro otrzyma ekran bez żadnych wcięć. Ujawnia to teaser, który widzicie powyżej. Tak więc spodziewajmy się wysuwanej kamery lub też obracanego aparatu, który miał poprzednik. Rozwiązania mającego model ZTE Axon 20 5G raczej nie oczekujmy. Premiera już za kilka dni.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki do mobilnego Chrome

źródło: Twitter