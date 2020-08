Telegram Messenger 7.0 jest już dostępny na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Popularny komunikator ma już siedem lat. Do tej pory pozyskał ponad 400 mln użytkowników w różnych zakątkach świata. Jednak brakowało w nim ważnej funkcji. To wideorozmowy, które to jednak najnowsza aktualizacja wprowadza.

Wideorozmowy to funkcja, o którą użytkownicy prosili od naprawdę dawna. Telegram Messenger w wydaniu z numerkiem 7.0 ją wprowadza i można z niej korzystać na różnych platformach. Ponadto obsługiwany jest tryb obraz w obrazie. Można więc prowadzić połączenie wideo i korzystać z telefonu. Takie rozmowy można inicjować w dowolnym momencie. Także w trakcie rozmawiania głosowego.

Wideorozmowy z komunikatora Telegram Messenger 7.0 są szyfrowane

Warto dodać, że Telegram Messenger 7.0 szyfruje takie połączenia z wykorzystaniem metody end-to-end. Sygnalizują to cztery emotikonki umieszczone w górnej części ekranu. Jeśli są one identyczne u obu osób prowadzących wideorozmowę (co można sprawdzić), to oznacza, że jest ona w 100 proc. zabezpieczona. Ponadto twórcy aplikacji dodali nowe animowane emoji.

