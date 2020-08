Nokia 2.4 to tańszy smartfon HMD Global, którego premiera jest blisko. Urządzenie dostrzeżono na stronie Bluetooth SIG, gdzie było certyfikowane. To przybliża sprzęt do rynkowego debiut. O modelu Nokia 2.4 wiemy całkiem sporo. Częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu wyciekła do sieci już jakiś czas temu.