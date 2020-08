Aktualizacje na starsze smartfony Huawei pod znakiem zapytania

Huawei otrzymało zakaz współpracy z amerykańskimi firmami w maju 2019 roku. Jednak Stany Zjednoczone udostępniły tymczasową licencję, która była przedłużana. Dlatego firma mogła korzystać na starszych telefonach z usług Google i aktualizacji, które dostaje system Android. Teraz dostępność tego oprogramowania stoi pod znakiem zapytania.

Tymczasowa licencja dla Huawei, którą kilka razy przedłużano, w tym tygodniu wygasła. W ten sposób Chińczycy tracą całkowitą możliwość współpracy z Google. Teoretycznie więc aplikacje i usługi na starszych telefonach nie powinny dostawać aktualizacji. Dotyczy to też comiesięcznych poprawek dla Androida. Nie wiadomo jednak, jak to będzie wyglądało w praktyce.

Huawei może uaktualnić starsze telefony do EMUI na AOSP z HMS

Wyjściem z tej sytuacji wydaje się być zaktualizowanie wspieranych jeszcze smartfonów do tego oprogramowania, które Huawei użytkuje na nowych modelach. To Android oparty na AOSP z nakładką EMU oraz zestawem usług HMS. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za jakiś czas.

Huawei przekazało, że monitoruje sytuację i ocenia jej ewentualny wpływ. Wiemy też, że w przyszłym miesiącu producent zerwie współpracę z TSMC, które zajmowało się produkcją flagowych procesorów HiSilicon Kirin. Wynika to z faktu, że wykorzystywane są tam „amerykańskie technologie”. W modelach P50 mogą już pojawić się nie autorskie układy, a pochodzące od jednego z partnerów. Być może będzie nim Qualcomm.



