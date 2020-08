Galaxy Z Fold 2 to składany smartfon marki Samsung, którego przedsprzedaż ruszy w przyszłym miesiącu. Pojawiła się data premiery. Ta zostanie poprzedzona składaniem zamówień przedpremierowych. Samsung Galaxy Z Fold 2 ma trafić na rynek jeszcze we wrześniu. Cena smartfona z pewnością nie będzie niska.

Samsung Galaxy Z Fold 2 to składany smartfon, który został pokazany na Unpacked. Urządzenie nie trafiło jeszcze na rynek i ciągle czekamy. Evan Blass (znany lepiej jako Evleaks) ujawnił nowe szczegóły. To data premiery i przedsprzedaż. Podane przez niego terminy dotyczą Stanów Zjednoczonych, ale w Europie może być podobnie.

Przedsprzedaż modelu Samsung Galaxy Z Fold 2 miałaby rozpocząć się już 2 września. Ma potrwać ponad 2 tygodnie. 18 września telefon miałby już trafić do sprzedaży. Podobne terminy pojawiały się już wcześniej i dotyczyły Korei Południowej. Możliwe więc, że to daty w ujęciu globalnym, ale o tym przekonamy się za jakiś czas.

Samsung Galaxy Z Fold 2 to składany smartfon z konkretnym ekranem i mocnymi podzespołami. Jego cena nie będzie niska i spodziewamy się kwoty na poziomie około 2 tysięcy euro. To telefon nie na każdą kieszeń, ale z pewnością znajdą się tacy, którzy go kupią. Dane techniczne modelu Samsung Galaxy Z Fold 2 znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G – dane techniczne



7,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2208 x 1768 pikseli z odświeżaniem w 120 Hz

6,23-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 816 x 2260 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

2x kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

279 gramów

Android 10 z One UI 2

źródło