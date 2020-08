iPhone 12 4G to smartfon, który ma pojawić się w ofercie Apple w 2021 roku. Ma on zwiększyć sprzedaż w pierwszej połowie przyszłego roku. W sieci pojawiły się nowe informacje i wraz z nimi cena. Jednak wydaje się, że ta będzie niższa względem tego, co snują analitycy. Co już wiemy o tym modelu iPhone’a?